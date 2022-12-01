在臉書經營男女婚友社團的曾姓男子得知女子瑤瑤（化名）與男友鬧分手，謊稱自己可以「小鬼上身」、幫瑤瑤挽回男友的心，還哄騙瑤瑤上床改運8次。瑤瑤事後在前男手協助下報警提告，曾男未到案遭通緝迄今。犯罪被害人補償審議委員會補償瑤瑤25萬元，高雄地院判曾男要償還這筆賠償金。

2018年2月底，瑤瑤在臉書婚友社團裡向曾男請教感情問題，曾男聲稱認識做法事的姑婆，可以幫瑤瑤配對「小鬼」或取得「濕婆」的幫忙，但需要先「面對面」會談。2018年3月初，曾男開車載瑤瑤到台南某汽車旅館，先在房間裡焚香、燒符、作法，再跟瑤瑤說「小鬼已上身」，要求瑤瑤淨身脫衣，配合他「採陰補陽」做法。

瑤瑤當時覺得有異拒絕，曾男竟威脅瑤瑤已把小鬼請來、不能拒絕，「若不配合，自己或親人將有災難」，成功騙瑤瑤與他發生關係。後續數月，曾男陸續謊稱「我們倆是互補的、一旦順利完事、我們下半輩子的所有災難將減半」、「減壽的象徵已經開始了...跟姑婆說的形容一樣...如果半途而廢...這些都白付出了」，以類似的手法誘騙瑤瑤到租屋處或汽車旅館發生關係7次。

事後，瑤瑤的前男友發現她身心有異狀，關心詢問之下，瑤瑤當場哭到崩潰，坦承自己分手後不但情緒低落，必須看身心科，還求助神棍遭到性侵，該事件才曝光。

檢方偵結後依妨害性自主、詐欺等罪起訴曾男，曾男趁移審之際逃逸，被雄檢、台南地院發布通緝，逃亡迄今。犯罪被害人補償審議委員會已先補償瑤瑤25萬元，高雄地院簡易庭判曾男要賠償檢方這筆錢。