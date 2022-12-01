國民黨高市議員李雅靜順利連任，她擔任議員期間親力親為服務民眾獲得好評，因此李雅靜在先前競選總部成立及當選後，有大批支持者給予祝福，贈送大量蘭花及盆栽，李雅靜決定將花束及盆栽全數捐給「高雄市從善公益協會」，由協會義賣，所得作為慈善公益用途。

李雅靜表示，感謝各界好友厚愛，送來蘭花、盆栽為她加油打氣，選舉結束後，她希望把大家給她的厚愛轉為大愛，讓所有祝福變得更有意義，因此，決定將花盆全數捐到高雄市從善公益協會義賣，而義賣所得將作為慈善公益使用，幫助弱勢族群。

高雄市從善公益協會理事長林治學表示，他們長期關懷弱勢家庭、學童，每年都透過舉辦聖誕公益義賣、募款活動扶助弱勢家庭的孩童，但近年受到疫情影響，善款收入雪崩式減少，感謝李雅靜在臨近歲末之際雪中送炭，歡迎各界一起買蘭花獻愛心。

李雅靜指出，蘭花、盆栽目前堆放在服務處，為了節省搬運人力，決定即日起至12月3日在服務處現地義賣，捐贈蘭花、盆栽除了做公益之外，更兼具環保意識，歡迎各界前來她的服務處（鳳山區自由路125巷13號）現場選購。