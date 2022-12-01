新竹街口攻城獅本季首度推出「獅黑召集令」主題日，將於12月3日至12月4日下午五點分別對上福爾摩沙台新夢想家與桃園璞園領航猿。本次主題日旨在傳達，「不論是獅迷或是獅黑，攻城獅都歡迎你進場來關注。」球團也在西側觀眾迴廊、賽事過程中，規劃眾多周邊體驗活動！目前兩日預售票均售出近3500張，歡迎獅紫軍至拓元售票系統與街口支付APP購票，一起進場為攻城獅加油。

攻城獅球團邀請到「全台第一翻轉文字大師」林國慶老師設計主題日翻轉字體，將獅迷、獅黑透過文字翻轉，以水平視角呈現「獅迷」；垂直視角呈現「獅黑」。透過文字翻轉的魅力，向所有球迷喊話，只要你們願意進場鼓勵或是給予指教，不論是獅迷或是獅黑，對我們而言都非常重要。

獅黑召集令主題商品本周末全面開賣，以「轉念」為設計主軸，系列商品皆可透過轉向呈現獅迷或是獅黑，包含魔鬼氈帽Tee、徽章、方巾、貼紙。轉念魔鬼氈帽Tee售價為$1,880，將於本週末賽事現場開放預購，並享有9折預購優惠！本周末攻城獅球員將披上狂獅球衣黑金款與紫金款出賽，以獅子鬃毛流理為主要元素搭配金色字體點綴，盼本週末獅群們能在球場上展現王者風範。狂獅款球衣售價為1980元，已於攻城獅官方商城開賣。

攻城獅球團在本周末獅黑召集令規劃豐富周邊活動，包含獅黑對號入座席、獅黑獅迷留言板、攻城律獅小教室與獅黑轉念拍照背板。攻城獅團隊嚴選3則獅黑金句，邀請3位帳號使用者蒞臨攻城獅主場參與獅黑召集令主題日導覽後，體驗一日VIP場邊席，期盼獅黑能透過周邊活動與現場體驗，轉念成為理性球迷！

除此之外，攻城獅團隊也節錄18句曾經面對的網路攻擊言論，並搭配「可能涉及的法律問題」製作成九宮格小教室。在言論自由的時代，也希望能藉由主題活動傳遞法律小知識，避免觸犯中華民國刑法第309條與第310條。

攻城獅球團與《DailyView網路溫度計》合作，透過《Fanti 假帳號分析器》分析攻城獅臉書官方粉絲專頁，發現從2021年4月到2022年11月的賽事貼文中，留言區平均存在約5至7％的假帳號用戶，大部分是發表情緒性攻擊言論，且假帳號留言之負面情緒比例大於正面情緒比例。

透過獅黑召集令主題日，球團呼籲所有台灣籃球迷能更重視運動員面臨的網路霸凌狀況，並鼓勵球迷在關注攻城獅時，不因假帳號負面情緒言論影響自身判斷能力，秉持「理性討論，避免人身攻擊」的網路留言習慣，一同打造更健康的台灣籃球社群風氣。