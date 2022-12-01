7旬翁遭友塞桶棄屍中橫 冤魂入夢助警破案 《黑幕搜奇組之戴組長說書》

台灣過去發生過諸多刑案與意外事件，每一起案件背後都潛藏著諸多不為外人知的內幕與故事，有驚悚、靈異、與生命血淚。《中時新聞網》今晚將推出新型態自製節目《黑幕搜奇組之戴組長說書》，透過廣泛蒐集過去台灣各類型矚目社會與意外案件，由資深社會記者與讀者一起來分享探索事件當中的秘辛，今晚9點請準時鎖定《中時新聞網》YOUTUBE官方頻道，請大家一起進入社會事件實境。

今晚重要新聞將針對近來台中連續發生驚悚桶屍案，與讀者分享2015年在中橫發生一起駭人聽聞的雙桶屍命案。

被害人賴姓男子2015年7月12日告訴家人要與友人楊鴻儒到東部旅遊，結果卻是一去不復返，兩個月後賴姓男子屍體被發現塞在藍色鐵桶內棄屍中橫公路，警方循線逮捕到楊鴻儒，但他始終否認犯案，而且也不說出將屍體棄置在哪？直到被害人託夢孫女，指出遭棄地點，而且警方還意外發現到第二具屍體，不過當所有證據都指向楊鴻儒，楊嫌卻堅決不認，如今已過了七年，早已被判兩個死刑的楊嫌，至今仍在牢裡，還是否認犯案到底！