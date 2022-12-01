南韓「性感小野馬」泫雅與師弟Dawn（金曉鐘）愛情長跑多年，今年初點頭答應求婚，升格最辣準人妻，但11月30日泫雅突然宣布兩人已分手，令粉絲都相當震驚；泫雅分手Dawn更引起黑粉指控她劈腿，沒想到把Dawn惹怒，發聲護舊愛，更直言「即使分手，她對我來說一樣珍貴」。

泫雅11月30日在IG發布分手消息，Dawn也在該貼文按讚，被外界視為默認兩人感情告終，但他並未對分手一事多做回應；直到韓網瘋傳一張假照片，上面是網友P圖成Dawn的帳號，傳出泫雅早就劈腿，還說她墮過胎，立刻引起網友熱烈討論，好奇這個分手原因的真假。

沒想到這消息惹怒Dawn，他強調那張圖不是他寫的，也會對製造假消息的人提告；另外，Dawn更真情告白霸氣護舊愛，「即使我與泫雅分手，她對我來說一樣珍貴，她是我見過最真實和酷的人，將來她也還是我最愛的藝術家」。Dawn一席話證實和泫雅分手，也用行動證明是和平結束情侶關係，退一步做朋友。

泫雅當年與男友Dawn認愛後，不僅離開原經紀公司Cube娛樂，兩人更一起加入PSY創立的公司，共進退讓粉絲們都忍不住支持他們的愛情，在Dawn求婚泫雅成功後，更讓人大讚有情人終成眷屬；豈料，泫雅無預警宣布結束7年感情，讓網友都覺得可惜，但也紛紛給彼此祝福。