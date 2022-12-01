中信投顧今(1)日舉辦2023年投資展望說明會，中信投顧總經理陳豊丰對明年台股預測偏向樂觀，他以「喜迎拾級而上、AI金兔走跳跳」形容明年的台股走勢，「最低點已經過了，現在開始走資金行情延續至明年初，明年初先上，第2季可能拉回，全年高點有機會挑戰「萬八」目標，預估在4Q。

陳豊丰表示，去年全年和今年以來外資在台股仍是賣超，造成「大賣超」的原因除了疫情、FED升息、通膨、俄烏戰爭外，兩岸間的地緣政治風險是相當關鍵因素。明年的投資風向可用5個字來形容「吃軟不吃硬」，靠腦力的軟體相關產業會優於硬體。

台股本波反彈至今，已經反彈超過2000點，投資人關注還能進場嗎？陳豊丰表示，以成交量推估，本波資金行情可望推升指數上攻至15500點，最看好的族群是與費城半導體指數有關的半導體族群，因目前台灣半導體漲勢仍落後費半。

為何對明年台股 「萬八」有信心？陳豊丰表示，從目前指數點位到「萬八」，約3000點空間，那是要股價漲2成嗎？很多外資是在看整體的報酬率，如果將股利也算進去，台灣平均1年股利率約4%，2年就8%，以2成的漲幅減去8%，漲幅約12%；若以台積電(2330）來看，500元的台積電漲12%，也還不到600元。因此，建議投資人心態上偏多。

陳豊丰也建議，明年美股也是不錯標的，而且操作會比台股容易，美國主導改變人家的命運，被改變命運的人畢竟是比較難掌握。

至於以AI形容金兔年，是因為AI發展迅速，不僅應用於醫學、天氣、軍事的高速運算，更能處理自駕車系統感測係訊融合分析、自動化生產智能機器人、提升最新手機晶片的遊戲與語音語意效能，是貫穿2023年科技投資趨勢的主軸。