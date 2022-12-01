澎湃新聞報導，中指研究院1日發布《百城價格指數報告》，2022年11月大陸百城房價跌幅擴大，房價尚未觸底。數據顯示，大陸100個城市新建住宅價格環比下跌0.06％，跌幅較10月擴大0.05個百分點，且已連續5個月下跌；二手住宅價格已連續7個月下跌，環比下跌的城市數量為75個。

具體而言，中指研究院公佈數據顯示，大陸11月100個城市新建住宅平均價格為1萬6190元（人民幣，下同）／平方米，環比下跌0.06％，跌幅較上月擴大0.05個百分點。同比來看，大陸100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲0.04％，漲幅較上月收窄0.02個百分點。

二手房方面，11月大陸100個城市二手住宅平均價格為1萬5911元／平方米，環比下跌0.21％，跌幅較上月擴大0.05個百分點。同比來看，大陸100個城市二手住宅平均價格較去年同期下跌0.64％，跌幅較上月擴大0.13個百分點。

從漲跌城市個數看，11月新建住宅方面，22個城市環比上漲，57個城市環比下跌，21個城市持平；二手住宅方面，23個城市環比上漲，75個城市環比下跌，2個城市持平。

根據百城新建住宅價格指數對北京、上海等十大城市樣本調查數據顯示，2022年11月十大城市新建住宅平均價格為2萬9335元／平方米，環比持平。十大城市中，3個城市環比上漲，6個城市環比下跌，1個城市環比持平。具體來看，杭州、成都、北京環比漲幅分別為0.12％、0.10％、0.03％；深圳受低於城市均價項目入市影響，新建住宅價格環比下跌0.18％；武漢環比下跌0.15％；廣州、天津、南京、重慶（主城區）新建住宅價格環比跌幅均在0.1％以內；上海環比持平。

二手住宅方面，2022年11月十大城市二手住宅平均價格為4萬0336元／平方米，環比下跌0.25％。十大城市中，僅上海二手房住宅價格環比上漲，其餘城市二手住宅價格環比均下跌。具體來看，上海環比上漲0.20％；南京、武漢環比跌幅較大，分別下跌0.72％、0.68％；重慶（主城區）、成都、杭州及深圳環比跌幅均在0.3％-0.5％之間；天津及北京二手住宅價格環比分別下跌0.19％和0.13％；廣州二手住宅價格環比跌幅最小，為0.07％。

中指研究院指出，從市場表現來看，新建住宅方面，受經濟下行壓力加大、多地疫情反復等因素影響，11月重點城市成交規模環同比繼續下降，市場仍面臨較大壓力。二手住宅方面，多地掛牌量明顯增加，11月百城二手住宅價格環比跌幅持續擴大，且核心一二線城市房價普遍下跌。

展望未來，大陸樓市政策預計將在堅守「房住不炒」定位下，繼續延續寬鬆基調。供應端，或加大優質房企的流動性支持力度，「第三支箭」落地後房企融資將得到明顯改善，各地「保交樓」工作也將持續推進。需求端，各地因城施策力度有望加大，部分核心一二線城市或繼續優化限購限貸等政策，以進一步支持合理住房需求釋放。整體來看，樓市寬鬆政策逐漸顯效，但短期內疫情形勢日趨嚴峻，經濟下行壓力加大，大陸樓市穩定仍需時日。