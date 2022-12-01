【誰來早餐】「北市第三選區立委補選」DPP已團結，KMT還在猶疑之身陷風暴中心的王鴻薇來了！

蔣萬安當選台北市長後，遺留下的台北市第三選區立委補選明（2）日登記就要結束，國民黨人選至今仍未出爐，呼聲最高的台北市議員王鴻薇今日坦承，各方壓力讓她相當糾結，更透露與國民黨主席朱立倫通話時，對方狂喊5字阻止她發聲明。

王鴻薇今日在網路節目《誰來早餐》談立委補選一事，她表示當初蔣萬安請辭後，中選會公告的當天國民黨北市黨部主委黃呂錦茹就到服務處找她，「我也不是白癡，知道她來找我是什麼意思」。王鴻薇說，當時她就提到時程問題，告知黃呂錦茹沒有參選意願，「26號選完、28號開始登記，這不是故意嗎？我票都還沒謝完！」

王鴻薇透露，國民黨秘書長黃健庭在選後的隔天，27日就馬上來電勸進，不過拒絕後大家還是一直講，到28日晚間她本要發聲明明志，但因認為不能突襲，要先讓黃呂錦茹、朱立倫等人先知道，因此打電話聯絡，不料朱立倫聽到後狂喊「拜託妳不要」，還說要找蔣萬安一起勸進，自己才會被暫時阻止，一直到29日晚間，因為擔心隔天的中常會會突然宣布，才直接把該聲明發出。

「結果不得了，你想得到的人全部都在找我！」王鴻薇提到，她想透過發聲明，讓各界清楚自己的態度，結果大家看到後都在找她，有打電話、傳訊息的、要面見的，「但必須講，雙方意見都有，有勸進的、也有要我做自己的。」

王鴻薇強調，她之所以會不想參選，最主要就是時間問題，剛選完馬上登記，就職後又要投票，否則她並不害怕跟民進黨北市黨部前主委吳怡農選。她坦言自己現在很糾結，從自私的角度，她要保護自己；從黨部的角度，朱立倫說她不選就沒有勝選的人選，氣勢會被中斷；從蔣萬安的角度，有本命區不能丟的壓力，「每一個人都是對的，只是現在兜不在一起。」