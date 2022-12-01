許瑋甯今亮麗出席出席《第9節課》記者會。（陳俊吉攝）

許瑋甯今（1日）出席愛奇藝國際站強檔原創校園愛情劇《第9節課》，她日前罕見放閃老公邱澤，在IG分享2人一起下廚甜蜜照，她透露照片是2人日前去日本小旅行時拍的，不算是蜜月，而是2人剛好都有時間就安排出國，她害羞表示會PO照片只是隨心所欲，「就覺得那是我們的日常生活而已。」

許瑋甯透露和老公有在計畫婚禮，但還沒有真的確定，因為工作滿檔的2人目前很難喬出都有空的時間，「先以既有要完成的事情為主，我們都相信會有時間的，明年之前應該還不會辦婚禮。」也因為有工作目前沒有懷孕計畫。

2人在去年12月10日宣布結婚，許瑋甯忙到一度忘記結婚紀念日在即，頻問經紀人：「過了嗎？」她靦腆笑說紀念日會像日常一樣，和老公一起吃吃飯喝點小酒，會準備禮物嗎？「禮物也不一定要在節日送。」2人將度過婚後第2個農曆年，她說以往自己家的習俗是每人都會準備1、2道年夜菜，希望這次過年2家人可以一起吃年夜飯，被問和婆婆熟嗎？許瑋甯甜笑點頭。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！