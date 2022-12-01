受到訂單減少等影響，已有多家事業單位實施無薪假（減班休息），據統計，本周製造業無薪假人數再增加180人，主因為外銷訂單衰退，勞動部官員表示，推測仍是個別廠商問題大，部分廠商客戶可能較為集中，導致易受影響。

據勞動部今天公布共有2698家事業單位，實施人數1萬8163人實施無薪假，較上周增加40家、517人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本期增加主要落在製造業，其中有某電機材料業及紡織業等因外銷訂單衰退因而實施減班休息，但並未見到整體行業大規模實施，推估仍是個別廠商問題，可能是因為訂單集中在少量客戶手中，致使易受影響。

黃維琛提及，本期支援服務業（旅行社）增加14家、242人，其中包括某旅行社就實施100餘人，但經瞭解後，多數旅行社與其員工協議至今年年底，並提及明年不會再實施，「預估1月8日旅行社減班休息可明顯轉好」。