今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科題目去年題目一模一樣，全國教師工會總聯合會今表示，這項競賽成績為四技二專技優保送及技優甄審重要依據，相關之命題、審題、評分等機制，應有透明之機制與嚴謹規範供外界檢視，同時就此一事件的相關責任應予以追究。

全教總說，此一全國性大型比賽，各職總之命題及審題及評閱工作，主要皆為大學教授負責。總召之下，各職種均設有負責人。值得檢視的是，在學科或術科其命題教授遴聘及出題機制為何？學科題目由一人或多人命題？若由多人命題，其組題機制如何處理？

其次，審題的流程機制是否確實落實？學科或術科命題完成後，理應有負責審題之委員，確保題目無疏漏方能送出印製。此次的問題正是出題及審題的過程均未落實，演變成一場荒謬大戲。

全教總以去年全國高級中等學校商業類學生技藝競賽為例，結束已近1年，會計資訊職種術科答案遲未公告。比賽結束，成績已公告，卻無正確答案可參考，也不利於參賽選手提成績申訴，對於參賽師生極為不公平。

全教總檢視全國高級中等學校技藝競賽資訊平台上自100學年度以來的資訊，近兩年均未公告術科答案，而11年來，總共有5年未公告術科答案。

全教總呼籲，就本次事件，主管機關除查明事實並究責，針對如何確保學生權益及後續處理機制也應有具體回應。此外，就全體技藝競賽的試務應整體盤點並制定已昭公信之規範，方能使此一全國競賽之公正性及代表性能持續維持。