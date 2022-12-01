王道銀行(2897)子公司台灣工銀租賃今日起與日盛國際租賃正式合併為日盛台駿國際租賃，王道銀行持有日盛台駿租賃44.5％股份，為第二大股東，王道銀行常務董事簡志明推舉擔任日盛台駿租賃董事長。未來，王道銀行對此關聯企業將採權益法認列該公司獲利，並且規畫公開發行與上市，王道銀行估計可認列處分利益達30億元。

台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案今年9月13日經金管會核准，今天起正式合併，合併後資產規模達新台幣700億元以上，為台灣租賃產業資產規模第四大公司。日盛台駿租賃將結合原雙方業務專長，持續發展企金業務、車輛分期業務、長期租車業務以及大陸市場設備租賃等四大面向業務，並積極投入原台灣工銀租賃的再生能源投融資業務，創造一加一大於二的合併綜效。

日盛國際租賃昨日召開股東臨時會補選董監事，補選出2席董事與1席監事；今日合併後，日盛台駿租賃召開第一次董事會，推舉簡志明擔任董事長，簡志明曾任王道銀行風控長、中華票券總經理、台灣工銀租賃董事、台駿國際租賃董事，現為王道銀行常務董事，具備豐富的金融業務經驗。兩家公司合併後，雙方員工全數留任，日盛台駿租賃的管理階層亦由雙方各半所組成。

台灣工銀租賃以每1股普通股換發日盛國際租賃0.5834股普通股，日盛台駿租賃於今日發行普通股156,193,074股予王道銀行，王道銀行持有日盛台駿租賃約44.5％的股份，為該公司第二大股東。經參考獨立第三方鑑價公司針對此合併案出具之擬制鑑價金額，若以今年9月30日為基準日計算，王道銀行將可認列處分利益達30億元，實際可認列處分利益仍待第三方鑑價公司以11月30日為基準日完成鑑價並出具鑑價報告而定。

王道銀行2021年個體稅後淨利18.41億元，年增60％，每股稅後盈餘0.63元，為王道銀行自2017年轉型商銀後的歷史新高。截至今年10月，王道銀行累計每股稅後盈餘為0.63元，已達2021年全年水準，此次合併案之處分利益更將為王道銀行獲利帶來大幅成長。