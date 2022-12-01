盛弘(8403)結合體系公司醫電數位、方鼎資訊，與國立陽明交通大學攜手合作，開發專屬醫事照護大健康領域的Hermes醫護智慧語音系統，協助優化第一線醫事服務人員工作流程，減輕醫事現場大量的資料重複登打困擾，藉由高精準度語音辨識的輸入功能，實踐醫事機構數位轉型第一步。

盛弘表示，Hermes醫護智慧語音系統係由盛弘醫藥結合體系公司醫電數位向國立陽明交通大學進行技轉，搭配體系近百位醫事人員通力合作，收錄醫事現場真實語料與逐字稿，交由AI系統進行深度學習，建構醫護專用辨識模型。有別於市面上一般語音辨識系統，Hermes針對醫事大健康場域進行開發，對於醫護專業用詞與術語具有高度辨識率，並保有擴充性，可針對不同院所慣用語或新興用詞進行衍生訓練，確保辨識效果符合場域所需。

盛弘表示，Hermes醫護智慧語音系統已與方鼎資訊HIS系統(Hospital Information System，醫療資訊系統)深度整合，醫事人員可直接於系統頁面進行語音輸入，省去系統畫面切換與資料重複登打，有效減輕現場醫事人員負擔，並可直接與病例、醫囑等資料同步儲存。以不影響既有操作流程架構，實現新功能無縫導入，解決醫護人員的工作痛點。

目前該系統已正式導入台南盛佑診所與敏盛智醫城，帶動智慧醫療的創新應用，同時也透過HIS+提升病患的就醫滿意度。未來盛弘亦將與諾亞克及依德科技合作，共同將Hermes醫護智慧語音系統推廣至安養機構與遠距醫療，擴大醫護語音智慧應用的場域與用戶。