台北市長柯文哲今(1)日針對日前喧騰一時警察局監視器案覆議案，遭台北市議會駁回，大分貝怒轟，更直接點名廠商「台智光」，直呼「我已經忍耐它8年了」。對此，台智光發出2點嚴正聲明駁斥，直指此為不實指控，將保留法律追訴權。

柯文哲今召開台北市錄影監視系統汰舊換新案說明記者會，並於會上點名台智光。他表示，「已經忍了它8年，當年台智光流標6、7次最後才得標，有95%都是台北市政府的案子，其中多是警察局的CCTV系統，等於台北市被綁著，合約一簽就25年」。該言論也引來軒然大波。

台智光針對今(1)日柯文哲市長召開台北市「錄影監視系統汰舊 換新案」說明記者會上之不實指控，公司發出2點嚴正聲明，首先，公司完全遵照與台北市政府所簽訂之「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約書履行工作，一切合乎契約精神；再者，柯文哲市長於記者會對公司提出不實之指控，已對公司造成傷害，將保留一切法律追訴權。

台智光是一家新世代的固定網路公司，取得國家通訊傳播委員會核發第一類電信事業經營特許執照及第二類電信事業經營許可執照，目前在電信管理法下登記為電信事業。台智光主要股東為台通(8011)，第二大股東為鴻海(2317)，是全球電子代工服務(EMS)龍頭，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域。