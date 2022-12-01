和泰大金與法商施耐德電機攜手，1日簽定合作備忘錄，雙方將結合大金的冰機房智慧管理系統與施耐德智慧樓宇管理平台，為工廠、商辦、飯店、醫院等多元場域提供能源管理解決方案，和泰大金總經理林志鴻預期，將加速達到和泰大金在2025年營業額1,000億日圓的目標。

大金與施耐德展開全球合作，此次在台灣落地，與和泰大金擴大合作。由大金獨家開發的冰機房智慧管理系統，主要針對冰水主機機房內的設備，包含冰水主機、水泵、冷卻水塔等，進行控制與優化，進行整體控制與優化，透過與施耐德電機在能源管理及自動化領域的專業結合，將監控範圍從機房擴大至建物，含電力管理及相關附屬設備，讓業主和設計單位能導入大金解決方案的同時，提供建物完整的智慧型控制。

和泰大金總經理林鴻志表示，過去日本大金在亞太地區與施耐德一直保持深度合作，而大金冰機房智慧管理系統在國際上已有成功經驗，如澳洲商場Westfield在2014年導入後，一年省下12%商場用電量，二年成本回收，這些經驗將運用在台灣企業，幾乎所有的工、商、服務產業都能受惠，尤其是空調耗電量大的製造業及電子業，可以有效降低企業用電，提升廠商競爭力，同時為政府舒緩電力。

施耐德電機樓宇事業部總經理邱柏毓表示，此次雙方合作將提供大樓能源管理整合，成為標準化、模組心「的平台，能源設備成為「隨插即用」、可擴充運用，且能轉為專業的數據服務。對市場來說，過去只是銷售設備和系統，轉變為能源永續服務。