搶攻聖誕節餐飲商機，台北遠東香格里拉飯店內用與外帶美食齊登場，飯店大廳以繽紛的旋轉木馬、代表希望的許願樹以及聖誕市集迎賓。一樓The Cake Room推出一系列精心設計的聖誕糕點、節慶禮品、聖誕烤火雞等節慶外帶佳餚，還有各餐廳與酒廊豐富多樣的節慶佳餚、下午茶與巧克力鍋，用佳節美食迎接歲末熱鬧的餐飲市場。

台北遠東香格里拉德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun)精心準備各式聖誕甜點，每一款吸睛又美味，德式聖誕麵包620元)，融合豐富果香的水果乾以及濃郁的奶蛋香氣，口感軟硬適中。義式水果麵包100克250元、500克650元，鬆軟口感加上果乾及堅果的香濃風味，跨世紀的經典美味被喻為是義大利節慶國民甜點。法式國王派7吋1,100元，油亮花紋下酥脆的千層餅皮，香醇的奶油杏仁內餡美味誘人。

是蒙布朗聖誕樹櫛蛋糕1,580元，以果乾、堅果及萊姆酒做的傳統迷你甜派620元、聖誕餅乾500克950元，還有各種以法國法芙娜巧克力手工製作的童趣造型巧克力，例如企鵝寶寶、聖誕貓頭鷹、摩登雪人、滑雪聖誕老人等，無論是送禮或自己享用，都是聖誕新年期間幸福感滿滿的節慶甜點。此外，飯店還推出六款節慶限定精緻禮籃，各式應景美點、手工醬料、精選佳釀等應有盡有，價格自2,180至5,280元不等，三天前預訂，同款禮籃還有買十送一的優惠。

台北遠東香格里拉準備各式節慶外帶佳餚，私人風格聖誕派對輕鬆搞定，傳統聖誕烤火雞3,980元、黑熊蜂蜜烤火腿3,280元、爐烤義式豬肉捲3,280元，以及及爐烤美國肋眼牛排5,980元等，皆附豐富配菜，可供6至8人享用。

台北遠東香格里拉「馬可波羅」義大利餐廳，主廚徐維志設計推出義式聖誕饗宴，內容包括：前菜「鮭魚塔塔佐鮭魚卵與小黃瓜雪酪」、「手工蟹肉義大利麵捲佐波士頓龍蝦與貝魯加魚子醬」、「南瓜湯佐伊比利火腿與義大利黑松露」，主菜則有「炭烤美國頂級菲力牛排佐菊芋泥襯羊肚菌菇醬」，或「香煎鱈魚佐香菜竹鉿襯海蘆筍」或「炭烤整隻波士頓活龍蝦」等，套餐每位3,980元+10%。

以台北101大樓及迷人城市美景聞名的「馬可波羅酒廊」，德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun)特別將聖誕元素融入本季週末下午茶中，琳瑯滿目精巧的節慶小點像是薑餅雪人、迷你明治派、聖誕軟木塞、聖誕史多倫、白蘭地及小紅莓巧克力球、巧克力酥、紅絲絨鹿杯子蛋糕、草莓血橙蛋糕、主廚聖誕驚喜，還有各式美味鹹點包含烤火雞、包心菜沙拉、蔓越莓及重奶油麵包，烤美國牛肉、莫札瑞拉起司及芝麻葉帕尼尼，火腿及烤鳳梨酥皮三明治、藍蟹肉、魚子醬佐紅石榴凍及雷穆勒醬，迷你南法燴蔬菜蛋派等，每份1,280元+10%。

台北遠東香格里拉「大廳茶軒」精選絲滑濃郁的巧克力鍋，四種不同口味包含哲菲亞焦糖巧克力、帕蒂莎藝術家黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力，搭配新鮮草莓與各式糕點沾著享用，每一口都是香濃難忘的節慶滋味，每組788元加一成服務費。

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