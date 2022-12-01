民進黨在九合一選舉大敗，不少人直指側翼網軍是原因之一。民進黨立委高嘉瑜就點名，側翼網軍導致中間選民不投民進黨，掀起黨內風暴，她昨（11/30）在政論節目《少康戰情室》也直言，網軍「除了會讓民進黨的基層越來越萎縮，還會讓台灣的民主文化越來越倒退」。

高嘉瑜坦言，棒打出頭鳥，選後總是會有一些檢討的聲音，「這樣大家才會覺得我們真的有在反省檢討」。但她話鋒一轉，也批評側翼一言不合就會出征。

高嘉瑜提到，因為對《數位中介法》有異議，網軍曾動員，要對她發動出征。她也提到，「本土小牙醫聯盟」曾希望，衛福部能撤回有爭議的「波波牙醫」附帶決議，結果一樣慘遭出征、被認為是特定打手。高嘉瑜認為，這樣長期以來的出征狀況，「好像形成只有一種聲音」，也會讓民進黨的基層越來越萎縮。

高嘉瑜指出，網紅館長、同黨台北市議員王世堅等過去曾站在一起的這些人，也因對政府有不滿，而馬上遭到出征，同樣感到深惡痛絕。因此高嘉瑜認為，大家對這個現象其實都不能接受，且會認為這種群毆、灌爆臉書，不能理性對話的行為，會讓民主文化越來越倒退。