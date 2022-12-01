殲-16戰機

解放軍南部戰區旗下的主要空軍基地接收了殲-16戰機，顯示中方持續認為，美國試圖從南海北部突破它的對台封鎖。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）11月30日報導，雖然東部戰區主要負責對台方向行動，但解放軍8月在台灣周邊規模空前的實戰軍演，也顯示除了南部戰區大力參與，北部戰區有部分支援。

而專門研究中方戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）推文顯示，有1架殲-16降落在空六旅駐紮的廣東遂溪空軍基地。中方觀察家說，南部戰區接收殲-16，顯示空軍在加強南向戰力，而這可能是在加強東部戰區的對台「特殊軍事行動」（SMO）。

Finally, it can be revealed! 😉



It was rumoured since some time already, but these images clearly prove, the 6th Air Brigade at Suixi is now also operating J-16s!



At least number 61675 can be seen - with construction number looks like 1006 - and I know 61677 since October. pic.twitter.com/3hgMn80J5t — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 24, 2022

中方空軍「三劍客」殲-20、殲-16和殲-10C

《歐亞時報》指出，在3個中方軍事討論網上，許多類似的評論說得斬釘截鐵，令人感到訝異。長久以來，北京一直預料，美軍會從南海北方，突破解放軍對台的軍事封鎖。

先前《歐亞時報》報導，南部戰區海軍出動運-8Q反潛機，趁夜間加強反潛戰演訓。而中方海軍這麼做，是針對可能美國穿越巴士海峽和呂宋海峽的核動力潛艦。分析指出，如今殲-16部署南部戰區，似乎就是在針對這方向。