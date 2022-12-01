究竟是油漆的問題還是師傅的問題？一名人妻抱怨，近日她聘請了一名油漆師傅，前後共花費4000元，不過成果卻讓她看了很是頭痛，師傅聲稱油漆已經過期，再施作10次結果也是一樣。但讓人出乎意料的是，人妻的老公出馬後，竟粉刷出一道光滑平整的牆面，讓人妻不禁狂讚：「直接開啟第2人生專業」。

「我是不是太好騙？」原PO日前在臉書社團《爆怨公社》發文表示，請了油漆師傅來施工後，對方稱她提供的油漆過期，因此無法蓋過補土的痕跡，還強調：「繼續用原本的漆，再去5趟、10趟結果都一樣」。原PO對此很是無奈，因為她已經給油漆師傅2天的工錢，第1天補土10分鐘要2000元、第2天油漆1個半小時也是2000元，沒想到如今一切又要從頭再來。

油漆師傅聲稱，因為原PO提供的油漆過期，因此蓋不過補土，無論再刷幾次都無法讓牆面平整。（圖／翻攝自爆怨公社）

後來，原PO致電油漆行，表示想要買新的油漆再來施工，老闆卻說，原本的油漆沒有問題，只要再多刷1、2層即可。原PO抱持姑且一試的想法，回家請老公親自出馬油漆牆面，而結果更是讓人驚艷，老公油漆的牆面平滑又白皙，和花錢請師傅的成果簡直天差地別，也讓原PO忍不住大讚：「根本開啟他第2人生專業」。

油漆行老闆建議，其實多刷1、2次就能蓋過補土，而原PO請老公親自出馬後，成果讓她非常滿意。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，讓許多網友都看傻了眼，紛紛留言，「一堆打著師傅的名號，其實就是個半桶水」、「本來就要刷二至三道漆才能完全著色的、這師父根本連業餘都不到」、「你是不是看FB找的油漆工」、「如果油漆過期，師傅還拿來用？這豈不是笑話」。