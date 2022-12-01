屏東縣長選舉風波不斷，當選人民進黨籍周春米發聲明強調，選舉結果是屏東人共同的決定，輸不起的個人或政黨不能用假訊息操弄民粹，請蘇清泉及國民黨適可而止，還給屏東平靜，對此，國民黨主席朱立倫1日出席屏東縣黨部感恩茶會時回嗆：「周女士是心虛嗎？」。

屏東縣長選後之戰持續發燒中，針對蘇清泉向屏東地院聲請證據保全、驗票一事，多日未發聲的當選人周春米1日發出5點聲明，她說，開票當晚網路就開始出現各種不實訊息，但選舉結果是屏東人共同的決定，輸不起的個人或政黨都無權否定，更不能用錯誤的假訊息操弄民粹，撕裂屏東。

她還說，媒體在開票過程誤植票數更正後，沒有求証能力的蘇清泉，第一時間依據該錯誤資訊指責開票有疑義，即便媒體一再更正都不理會，導致各種蓄意截圖攻擊票數不符的假訊息、影片滿天飛，連對岸的抖音都後製不實影片，各種煽動的言論遍布，臉書、line等社群出現嚴重對立、互刪好友，社會撕裂較選舉期間過猶不及，這一切後果，蘇清泉承擔得起嗎？

她強調，屏東很好，請蘇清泉及國民黨適可而止，還給屏東平靜。對此，朱立倫1日出席國民黨屏東縣黨部感恩茶會時，公開回嗆，「周女士是心虛嗎？」。

朱立倫說：「今天看到周春米女士，我原本在想，她會公開說，歡迎大家查、歡迎大家驗票，沒問題，因為若換成蘇清泉贏，他一定歡迎查、歡迎驗，就算驗10次都沒關係，驗到大家都覺得沒問題為止，這才是當選人應有的態度。」

他續道：「如果正當、清白，要怎麼挑戰、怎麼驗票都不怕，結果她卻發聲明罵國民黨，說我們鬧場、說不能再這樣下去，這是不能驗票、不能查嗎？是心虛嗎？還是覺得驗下去結果不一樣？」他酸道，虧周春米還是法界出身，這麼沒有信心發出這樣的聲明，就是表示心虛。

蘇清泉也嗆，現在有5成以上的屏東人都在懷疑開票結果，周春米發這種聲明稿，「是心虛還是氣急敗壞」，而且什麼叫做散布假訊息？他的支持者跟助理都是節錄中選會網路上的資料，那中選會出來的東西是錯的囉？簡直胡說八道！

他強調，下周一的驗票調查庭，他會親自出席，而明天公告當選名冊後，他也會委託律師下午至屏東地院提出當選無效、選舉無效之訴，並補齊資料針對證據保全一案提抗告，呼籲選民手中若有任何資訊可以提供給他。