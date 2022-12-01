世界盃小組賽來到最後一輪階段，E組不愧被稱作「死亡之組」，4支球隊都有機會晉級，德國對陣哥斯大黎加、西班牙對決日本都充滿了看點；而率先開打的F組情勢有些讓人意外，比利時面臨了淘汰危機，已經淘汰的加拿大是否會扮演「水鬼」，幫助「黃金一代」順利闖進淘汰賽？

德國上一戰靠著弗克隆（Niclas Füllkrug）的追平進球，幫助球隊保留了晉級希望，身高189公分的弗克隆有著德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）的影子，是陣中少有的高中鋒，在德國引以為傲的傳控打法失靈之後，很多球迷就期待弗克隆能夠站上先發位置，不過仍是得看總教練弗利克（Hansi Flick）的盤算，此戰面對哥斯大黎加，對於德國來說不是很大的挑戰。

至於日本可就頭痛了，前役對決哥斯大黎加沒有拿下，本場將迎來大魔王西班牙的挑戰，以目前小組情勢來看，日本這場非得搶下3分不可，上一場排出詭異的先發陣容而被球迷罵翻天的總教練森保一，在這關鍵之戰是否會把頭號主力三笘薰推上先發位置，也是值得大家期待。

E組積分狀況：西班牙4分、日本及哥斯大黎加3分（日本以淨勝球優勢排在第2）、德國1分。

比利時相比4年前的陣容，「黃金一代」的實力下滑不少，以德布勞內（Kevin De Bruyne）、大阿札（Eden Hazard）為首的攻擊線無法有效串聯，2場下來只獲得1顆進球，比利時只能期待小魔獸盧卡庫（Romelu Lukaku）的傷勢盡快復原，小組賽最終戰他們將碰頭上屆世界盃亞軍克羅埃西亞，克國的晉級情況也不是很穩定，絕對也會盡全力爭勝。

上一場意外擊敗比利時，摩洛哥躍居小組第2的位置，只要面對加拿大保持不敗，有高機率能搶下一張晉級的門票，其實摩洛哥球星並不算少，有著效力於切爾西的前鋒齊亞赫（Hakim Ziyech）及巴黎聖日耳曼的邊後衛哈基米（Achraf Hakimi）等人，尤其齊亞赫、哈基米擅長在右路攪和，加拿大恐怕招架不住。

F組積分狀況：克羅埃西亞及摩洛哥4分（克羅埃西亞以淨勝球優勢排第1）、比利時3分、加拿大0分。