新竹縣體育場及第2運動場附設停車場啟用正式收費，會中安排復古車暖場，當選的縣議員上車謝票。（羅浚濱攝）

竹北市選12席縣議員，無黨籍鄭美琴創下8連霸的歷史紀錄。（羅浚濱攝）

新竹縣體育場及第2運動場附設停車場原本不收費，被民進黨竹北市民代表蔡蕥鍹（新任縣議員）踼爆成為廢棄車輛棄置場，縣府教育局委外收費管理，導入車牌辨識及多元支付自動繳費系統，經1個月免費停車後，1日正式啟用，並讓當選的縣議員登上復古車謝票。

無黨籍林禹佑得第3高票被稱「探花」，國民黨蔡志環第9名感謝和縣長楊文科都抽到4號，第11名陳凱榮戲稱只贏「吊車尾」的蔡蕥鍹，差點落選，無黨籍鄭美琴選前有民調稱她是落選，不僅拿到第5高票，還創下縣議員8連霸的歷史記錄。

副縣長陳見賢代表縣長楊文科到場與各界代表剪綵啟用時表示，體育場周圍提供432格汽車停車位，第2運動場則提供27格汽車停車位，縣府規畫收費停車，目的是要讓民眾停車更加方便，享有更好的停車環境，收費也相當優惠，期活化停車場使用率。

新竹縣體育場周圍暨第2運動場附屬停車場全天候計時收費，不分平、假日每半小時收費10元，汽車進場未滿30分鐘免費，每12小時上限為150元，每月月租費2400元，機車停車是免費。

為回饋民眾及提高體育場停車場全時使用率，12月1日啟用後至31日，民眾若在每日晚上10時至翌日早上8時間進場車輛，停放達10日以上者，可在明年1月10日前向委託業者提出申請，未來該車輛於上述同時段進場，可享原半小時優惠延長至1小時免收費，歡迎民眾多加利用。

教育局長楊郡慈說，體育場及第二運動場停車場委託世達興實業公司營運3年，設施增設工程，並導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統，11月完成試營運測試，營運期間會滾動式檢討各項停車服務，打造智慧科技與安全的生活環境。