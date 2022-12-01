法國半導體材料供應商Soitec和晶片製造商意法半導體(STMicroelectronics)周四共同宣布，針對一種用於電動車產業的關鍵材料，雙方將深化此一方面製造的合作。

雙方關注的碳化矽(SiC)材料被用來製造越來越多的晶片，以改善電動車的電源管理。

兩家公司在聲明中說，意法同意使用Soitec的SiC底材(substrate)技術，並且在未來的8吋晶圓當中使用。

意法在未來18個月將對Soitec的底材進行所謂的「認證」(qualification)工作，這意味著意法將有能力自己製造該材料，並藉此提高SiC晶片的產能。

Soitec執行長Pierre Barnabe表示：「這將有助於加速電動車的普及速度」。他補充稱，8吋晶圓能夠生產更多元件，並改善電動車的充電能力。

雙方的合作並且給意法帶來新技術採用的時間優勢。意法的主要客戶包括特斯拉。

意法計畫在今年賣出7億美元的SiC晶片，明年再攀高到10億美元。

該公司在今年10月曾表示，將在義大利打造一家耗資7.3億歐元的SiC晶片工廠。