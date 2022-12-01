中信盃黑豹旗進入到8強賽事，尋求4連霸的平鎮高中以5比1擊敗西苑高中，搶下首張4強門票；接續登場的「高雄內戰」，普門中學先發投手李致霖繳出7局完封勝，以1比0氣走高苑工商，接下來將與平鎮爭冠軍賽門票。

這場「高雄內戰」受限對方先發投手壓制都無法得分，7局上打完兩隊仍是0比0平手，普門不想讓比賽進入延長賽，首棒打者洪奇晸就敲安上壘，並靠著短打推進攻佔得點圈，此時高苑決定把先發投手吳瑞璁換下。

接續登板的第2任投手謝義城先被敲安又投出觸身球，讓普門攻佔滿壘，儘管高苑再度換投，但張誠恩才投到第2球就發生暴投，讓普門靠著「再見暴投」搶下致勝分。

普門此役全場僅敲出5支安打，高苑更少只有4安，打擊遲遲無法有效突破，最大關鍵就在於風勢，受到鋒面影響今天國體球場氣溫低、風勢大，讓球員較難發揮。

普門總教練洪榮宏表示，今天國體球場風勢很大，要把球打深遠幾乎不可能，「怎麼打都一直被風吹回來，只能盡量依靠戰術，不過由於天氣因素，球員執行戰術能力還是沒那麼穩重，應變能力不是那麼快，這部分是要再加強的。」

雖然打擊發揮的不是很理想，但靠著先發投手李致霖用80球7局投出7次三振、1保送，僅被敲4安，拿下高中生涯首場完封勝，也助隊達成賽前4強的目標。

洪榮宏說：「16強晉8強是一個關卡，過了這一關後就是要搶4強，這也是我們出發前設定的目標，所以就沒有考慮投手用球數限制，希望先把這場比賽搶下來。」他也提到，進到8強的球隊實力就很相當，要贏球還是靠球員臨場表現，「4隊一定都想拿冠軍，但這可遇不可求。」