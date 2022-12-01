台積電亞利桑那州晶圓廠將在美國當地時間12月6日舉行移機典禮，美國總統拜登確定會出席，顯現美方對此事的重視。知情人士進一步指出，在蘋果等美國客戶要求下，該廠2024年投產時將提供4奈米晶片，較原先公開的5奈米升級。

根據美國財經媒體報導，台積電亞利桑那州廠原計畫從生產5奈米製程開始，但台積電美國客戶包括蘋果、超微與輝達等，都已請求該廠生產更先進的晶片。

報導提到，台積電亞利桑那州廠已進行了升級計畫，以便能夠提供更多先進製程的晶片。台積電先前表示，亞利桑那廠每月將生產20000片晶圓，消息人士透露，產量可能會從原定的計畫提高，其中蘋果將使用約三分之一的產能。

台積電積極海外布局，創辦人張忠謀先前證實，台積電目最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫，他強調5奈米廠是第一階段，之後在旁邊將規劃3奈米廠。

針對高端技術外流的疑慮，台灣官員和台積電主管曾表示，打算把最新技術保留在台灣本土。