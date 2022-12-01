東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。(鐵道局提供／曹婷婷台南傳真)

東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。(鐵道局提供／曹婷婷台南傳真)

東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。(鐵道局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市重要對外聯絡橋梁之一東門陸橋，配合台南驖路地下化工程施工，將從12月27日封閉到明年8月18日，長達8個月，交通部鐵道局南工處今天公告相關替代道路，提醒用路人配合預告改道指引標誌提前改道。

由於開元陸橋12月15日拆除，東門陸橋接續於12月27日封閉，兩處均為台南重要聯絡要道，不少市民都擔心陷入交通黑暗期，「封了，真的會瘋掉！」吳姓市民說，自己每天都會取得東門陸橋往返上班與工作地點，接下來感覺交通變得很麻煩。

鐵道局南工處指出，南鐵地下化工程整體進度已逾72％，配合辦理地下化工程C213標林森站路段地下化工程施工需要，預定12月27日至112年8月18日辦理東門陸橋（含機車地下道）封閉施工，請用路人配合預告改道指引標誌提前改道及依照交通維持設施通行，8個月工期過後，原橋將恢復通行。

為了及早通知用路人這項訊息，鐵道局目前也已在橋上拉起紅布條提醒告知，也安排宣傳車巡迴市區，希望能將對交通的衝擊降至最低。