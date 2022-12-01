金英光表示透過這次的合作，發現了很多李聖經不同的面貌。（迪士尼提供）

李聖經分享自己在拍攝時只要眼神對到或在同個空間就會感到心動。（迪士尼提供）

「2022迪士尼亞太內容發布會」今（1日）繼續在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，將於明年在Disney＋上線的浪漫韓劇《原來這就是愛啊》導演李光英率領男女主角金英光和李聖經出席，導演先是大讚2位主角都是愛情劇高手，對於他們在劇中的化學反應感到相當滿意，「我在剪輯的過程中，都會忍不住想說『是不是真的在交往』的程度，感受到2人好像真的墜入了愛河」。

拍攝當下有沒有哪個時刻真的有愛上對方的感覺？李聖經表示，「其實因為要記住台詞等，對於如何扮演好角色這件事想了比較多」，但也不忘羞曝，「和對方對到眼或是在同個空間，總是會覺得很心動」，金英光也表示，拍攝中後期，自己越來越入戲後，真的有談戀愛的感覺，直到拍完都還沉浸在角色中。導演再度補充「2人在拍攝的時候眼神都會變得很不一樣」，且李聖經在劇中相當樸素，「不僅包包都沒換過，也幾乎素顏，但在她慢慢愛上金英光之後，就變漂亮了，真的是個非常神奇的經驗」。

金英光和李聖經在現實生活中是認識許久的好友，金英光說2人過去就像兄妹般，「平時很常會互開玩笑、打鬧，但這次拍完後，看到李聖經許多不同的面貌，語氣和舉止等，都變得跟之前很不一樣，成熟許多」，所以不會用以前的方式去看她，「搖身成為一個我無法不愛的人物了」，李聖經也展現了自己對金英光的高度信賴，「通常拍攝初期都需要一點時間才能完全投入在角色中，但看到他就覺得這些都不需要了，馬上就可以入戲」。

2人在劇中大談虐戀，李聖經飾演一個遭到繼母虐待的女兒，在父親離奇死亡後決定向繼母報仇，並在過程中遇見令自己心動的男子金英光，卻意外發現對方正是自己恨了一輩子的繼母所生的孩子。他們也分別透露了自己過去的經驗：「有時候就是會突然愛上一個人，每個人的過程跟速度都不一樣。」金英光則覺得：「愛不是發生在某個特定的時刻，都是事後回憶才會知道何時發生。」