大面積地上權土地標售，正式登場，台北市內湖區潭美段兩筆土地，面積共4,400坪地上權案，今（1）日正式公告招商，地上權年限為60年，權利金底價約22億元，預計明年3月開標。

第一太平戴維斯今天表示，臺北市政府財政局於今日公告「臺北市內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地設定地上權案」及「臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」2宗招商案，將以60年地上權的方式引進投資人開發，截標日為112年3月1日。

第一太平戴維斯表示，大內湖科學園區是臺北市最重要且發展最成熟的科技聚落，近年科技業、航運業等自用型買方相當活躍，保險業與投資機構看好科技業的穩定發展以及在地租賃需求，將內科廠辦納入資產配置一環。

調查顯示，光是截至今年前11個月，內科與其周邊潭美街的大型科技廠辦與辦公室，累積成交金額已達182.9億元，占台北市整體商用不動產交易的33%。

該區知名交易包括中國人壽以83億元，買下西湖段精英電腦整棟大樓，領航家投資以30.7億元購入即將完工的長虹豐匯商業科技大樓，以及宏普建設在10月底以40.8億元售出舊宗段整棟預售廠辦。

另外，多家建商積極增加內科土地庫存，國產實業與長虹建設於今年各斥資20億元購地，未來將推出廠辦以滿足企業需求。

本次臺北市政府釋出2宗內湖區潭美段大面積商業用地地上權案，基地一為辦公服務區（一），土地面積約1,938坪，建蔽率與容積率分別為40%與225%，可做一般事務所、金融保險業、醫療保健服務業、旅遊及運輸服務業、企業營運總部及其關係企業等使用，權利金底價為 9億2,798萬元。

基地二為工商服務展售區，土地面積約2,468坪，建蔽率與容積率分別為50%與225%，權利金底價為12億9,330萬元，可規劃為零售空間、一般事務所、金融保險業、一般旅館、企業營運總部及其關係企業等使用；基地規模適中，未來開發單棟面積可達到7,000-8,000坪以上，使用規劃彈性佳。