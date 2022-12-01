洗碗時總會希望洗碗精能夠迅速帶走油汙，同時又溫和的不咬手。一位女網友近日表示，某德國品牌的洗碗精「超不推」，碗盤得要重複洗3次才能洗乾淨，且水槽還會被染上一層螢光色。沒想到有內行人說明，其實全聯有販售該款洗碗精的同款不同版本「超好用」，關鍵差別就是隨著產地不同、發泡劑也不同，好市多販售的是土耳其製，全聯販售的則是韓國製。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享使用經驗，表示她某款德國洗碗精「超不推」，因為碗盤油膩完全洗不乾淨，重複洗完3次後才能洗淨油汙，「重點是水槽還會被染螢光色，菜瓜布都刷不乾淨」。

一名網友抱怨某款德國洗碗精洗淨能力差。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「真的超級難用，我媽還愛稀釋，更難用！」、「這款真心覺得難用」、「難洗就算了，還咬手」、「我退了，洗不乾凈還會咬手」，不過也有網友提到，全聯販售的同款洗碗精相當好用，「同款我在全聯買的就很好用，在這個社團看到不止一次說不好用，我就不敢在好市多買」、「我在全聯和蝦皮買都很好用欸」。

有內行人則指出，其實好市多版、全聯版的差別就是產地不同，「產地不同，好市多賣的是土耳其製的」、「韓國（全聯）／好市多（土耳其）」、「全聯版跟好市多版基本上內容物是不一樣的，關鍵在於兩者起泡劑用的是不一樣成份，而且全聯版沒有色料，不會有染色的問題發生，加上全聯版的防腐劑系統也是比好市多版的溫和，所以…要買這牌子建議就去全聯買就可以」。