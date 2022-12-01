曾經兩度野放的台灣黑熊，今年5月間，在南投縣仁愛鄉武界山區被槍殺致死，獵人還拍照存證，成為關鍵證物；南投地院法官依違反《野生動物保育法》等罪，分別判處田姓及2名馬姓被告10月、7及6月徒刑，均緩刑3年。

判決書中指出，田姓祖父與馬姓孫子在仁愛鄉武界產業道路搭設狩獵工寮，並在獵徑設置鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）狩獵。田男與馬男於5月6日凌晨5點，攜帶自製獵槍出巡，發現台灣黑熊右前肢誤中鋼製吊索陷阱，馬男即以手機拍攝黑熊。田男制止馬男拍攝，並將獵槍交給馬男要求開槍射殺黑熊。

馬男不敢貿然開槍射殺黑熊，隨即將拍攝黑熊的照片及影片，以手機通訊軟體傳送給叔叔馬男，並詢問處理方式，馬叔竟傳送「打死，丟到樹林裏面」、「丟遠一點」等訊息，教唆馬男射殺黑熊後丟棄掩埋。

馬男因而以獵槍射擊黑熊致死，取下黑熊頸部的衛星頸圈（價值24萬5833元）後，將黑熊屍體搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋， 然後將衛星頸圈丟棄在投71線8.9公里處懸崖避免被追蹤。

被告田、馬坦承部分犯行，但辯稱因擔心遭到黑熊攻擊才開槍射殺，並主張緊急避難以免責。但是，根據調查黑熊陷入鋼製吊索陷阱後極難脫逃，且誤中陷阱位置在2公尺高的岩壁，被告從下方沿獵徑往上行走，與黑熊間還有山澗相隔約6公尺遠，且黑熊背對2人，未有攻擊行為，堪認當時黑熊並未對被告2人有立即造成生命、身體傷害威脅。