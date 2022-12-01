今年才29歲，永慶不動產台中大連捷運加盟店經紀人方庭緁，6年前加入房仲產業，目前已實現了買房的夢想。今年下半年儘管遇到房市降溫，但在永慶加盟四品牌的聯賣助攻下，表現不受影響，連續2個月進入百萬經紀人之列！未來目標將積極朝千萬經紀人邁進，把握每次服務客戶的機會。

方庭緁家裡長輩觀念比較傳統，認為女孩子不需要念這麼多書，所以讓她從高中開始，就到餐廳、連鎖速食店打工，賺取學費和生活費。大學就讀朝陽科技大學企管系，也在銀行、建設公司從事行政或會計工作，畢業後則繼續待在建設公司擔任行政文書，月薪大約3萬多元。

擁有屬於自己的房子，是方庭緁的夢想，但她發現繼續做行政人員的工作，要不吃不喝80年才能存到頭期款，根本無法完成夢想，於是興起了轉換工作跑道的念頭。若要賺取高收入，業務工作是不二之選，於是她決定進入房仲業，同時也能更了解房地產知識，為日後買房做準備。

今年方庭緁的業績大爆發，已達到近600萬元，年收入上看300萬元，比起在前東家時期要多了3倍。(圖片來源/永慶房產集團)

不斷突破自己 房仲白紙轉變為房產達人

初入行的方庭緁選擇加入有保障底薪的信義房屋，因為對於新人來說相對安心。她認為，「不管是什麼工作，只要我努力，不可能沒有機會。」不到半年，她就拿下「新秀獎」跟「百萬業績經紀人」的肯定，當時全台新人只有2人達成。

個性單純的她，雖然很多事情都還不太了解，跌跌撞撞的過程不被看好，但她用誠懇的態度，及處處設身處地為客戶著想的貼心，獲得了許多信任，成交之後，客戶還會幫她介紹更多親友。她在信義房屋服務期間，年度業績在400萬元左右，平均年收近百萬元。

即使表現亮眼，方庭緁卻還想要挑戰自己，讓收入再上一層樓，所以毅然離開信義房屋、跳離有底薪的舒適圈，她選擇加入加盟房仲第一品牌－永慶不動產，因為不論是資源豐富度或者後台系統都很強，是轉換品牌的唯一選擇。

永慶房產集團的聯賣制度及科技工具，都是幫助經紀人達成好績效的強力助手。(圖片來源/永慶房產集團)

集團資源豐沛 工作事半功倍

今年還沒結束，方庭緁的業績已達到近600萬元，較過去每年平均業績約400萬元左右來看，成長了5成之多，收入也翻漲了3倍，今年年收入上看300萬元！值得一提的是，永慶加盟四品牌健全的聯賣制度，讓配案及銷售速度都加快許多，帶動她一半以上的業績。

永慶房產集團的科技工具，是提升她工作效率及業績的另一項秘密武器。《i智慧系統》涵蓋永慶加盟四品牌所有案源，只要客戶提出需求，全台各個縣市都能提供服務；《行動智能經紀人APP》則打破時間與空間限制，只要一支手機，不管身在何處都能跟客人介紹案子，跟同仁配案也很即時，內建的實價登錄的查詢系統，操作簡單好上手，非常好用。

在前東家工作期間，方庭緁發現自己是習慣在壓力下成長的人。她分享，因為初期學習過程中，很多事要靠自己摸索，一度感到挫敗，卻也發現在這種環境下，她更想證明自己的實力，強迫自己成長，所以一步步交出好表現。同時她也感謝永慶不動產台中大連捷運加盟店團隊給予「信心」，因為有同事當後盾、沒有後顧之憂，才能彼此激勵、讓團隊表現越來越棒。

細心的服務獲得買賣雙方高度的信任，讓她業績蒸蒸日上，目標朝著千萬經紀人邁進。(圖片來源/永慶房產集團)

換位思考、理解需求 讓買方賣方都安心

去年方庭緁帶看時，在電梯遇到一名社區住戶，她主動打招呼自我介紹，同時遞上名片，告訴對方自己負責銷售這個社區，有需要可以聯繫。「半年後接到這名住戶的電話，因為想要賣房子而主動聯繫，想不到對方竟然記得我，心裡覺得很感動！」

方庭緁準備好相關資料前往現場評估時，發現房屋有滲漏水的問題，她先協助屋主修繕滲漏水狀況，再針對每一位前來看屋的買方，準備滲漏水問題的保固書，及房子其餘修繕狀況的資料，讓每個潛在買方都確實掌握修繕後的屋況，設身處地又細心地讓屋主和買方都安心，所以不到一個月就以賣方理想中的價格順利成交。

「這名賣方因為換屋才要賣掉起家厝，雖然內心很不捨，但是看到我順利幫買方找到想要的家，能夠延續這個空間的溫度，就感到很開心。」她說，自己很喜歡拼圖，每一個委託案件中，客戶的問題點跟需求點就像一片片的拼圖，逐步解決、看到成品的美麗樣貌，就是房仲工作的最大動力。

工作之餘喜歡跟朋友唱歌舒壓，也享受跟公司同事一起打羽球或籃球的時光。方庭緁珍惜並享受自己在工作上一路以來的表現與成長，她將秉持初心，繼續為每個客戶提供服務，更期許自己能朝「千萬經紀人」的目標前進，創造職涯下一個里程碑。