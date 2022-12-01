建築外觀以多彩亮麗來凸顯濱海建築，內部空間則規畫柔和色調，別具特色。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

新營醫院北門分院經3億元經費整建後，成功轉型為提供多元長照資源中心，於今年開幕啟用，1日更獲得中央「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作的肯定，市府工務局表示，有鑑於北門分院歷經嚴重傷亡火災事件，所以設計時很注重消防安全設備，建築外觀以多彩亮麗來凸顯濱海建築，內部空間則規畫柔和色調，別具特色。

新營醫院北門分院建築物在歷經慘重的火災傷亡變故而閒置多年，衛福部於2018年核定3億元經費，並交給台南市政府工務局代辦發包，整建工程導入嚴謹風險評估與綠建築的設計概念，以最少的廢棄物製造，讓建築物擺脫破舊形象，重新煥發活力。

工務局說，這項工程的重大特色為經濟效益與節能減碳的成效卓著，工程以「整建」方式進行，經費3億元、施工期2年1個月，如以「重建」方式，經費將高達6.5億，施工期更必須延長。

工務局提到，此外，若以二氧化碳排放量來計算，整建工程比重建可減少4萬8730公噸二氧化碳排放量，相當於為地球保留了8萬8600棵大樹；工程進行時逢新冠肺炎疫情，帶來國際航運問題及施工人力缺少等困難，所幸各相關部門合作下，今年順利完工。

新營醫院北門分院轉型為「台南市政府社會局附設北門綜合長照機構」後，1樓做為日間照顧中心、居家醫療資源中心、中央廚房及輔具展示中心，2樓為失智日間照顧中心及失智症團體家屋，3、4樓則為住宿式長照機構，可以收托175人，長輩可以依照自己的需求，選擇適合的長照服務。