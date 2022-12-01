微型電動二輪車（微電車）自11月30日起必須領用牌照才能上路，彰化縣警局交通隊統計首日全縣取締違規13件，違規包括未戴安全帽、酒駕拒測等，呼籲已在使用微電車的駕駛者，要盡快辦理車輛領牌及投保程序，騎乘才能得到更安全的保障。
彰化縣警察局表示，微型電動二輪車須領用牌照才能上路第1天，警方加強宣導，指出新法修正施行前，已購買微型電動二輪車，應於2年內依規定領用、懸掛牌照，逾期將依道路交通管理處罰條例第71-1條規定，處1200元以上至3600元以下罰鍰，並當場禁止駕駛；若為未經型式審驗合格之微型電動二輪車，則將依規定沒入。
彰化縣警察局交通隊表示，微電車的輕便，已成為許多縣民和外籍移工日常交通運具，但過去並沒有領用牌照，也沒有投保強制責任險，當通事故發生時，往往求助無門。納入牌照管理後，透過員警交通宣導及執法，將可減少超速改裝
、未戴安全帽等違規，減少亂象。
彰化縣警察局交通隊統計，為確保微型電動二輪車於道路行駛之安全並加強管理，首日已取締不保持安全設備良好1件、酒後駕車1件、酒駕拒測1件、未戴安全帽4件、各項動態違規2件、違規雙載4件。
警方並再次溫馨提醒，駕駛人，駕駛前要留意「人、車、合、一」四字規定，即為「14歲以上之駕駛人」、「檢驗合格車輛」、「驗車後合法申領牌照」、「一定要保強制險」
，如此方能合法駕駛、安全上路及保障自己和其他用路人。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。