受鋒面通過及東北季風增強影響，全台氣溫驟降，對此，營養師彭逸珊提醒，季節交替期間，心血管保養特別重要，尤其是預防冬天最容易引起的心肌梗塞，建議多吃5類食物，並避免攝取酒精、飽和脂肪以及高鈉飲食。

彭逸珊在臉書粉專PO文分享「5好3壞」的飲食秘訣，有助於在季節交替期間，預防心肌梗塞，其中5類好食物分別為魚類、堅果類、水果類、深綠色蔬菜以及全榖雜糧類。

▍魚類：富含Omega-3脂肪酸，幫助抗氧化、抗發炎。

▍堅果類：豐富的礦物質與好油脂，很適合取代餅乾、甜食，當作健康小點。

▍水果類：維生素C與植化素可幫助對抗自由基，減少細胞受損。

▍深綠色蔬菜：含有膳食纖維與鈣、鎂、鉀離子等，可降低膽固醇、穩定血壓與幫助消水腫。

▍全穀雜糧類：保留更多微量營養素的未精緻澱粉，除了補充營養外，也能讓血糖波動幅度較小。

除此之外，彭逸珊提醒，要避免酒精、飽和脂肪以及高鈉食物的攝取，尤其是酒精最好別碰，如要小酌建議男性每日不超過20克酒精、女性不超過10克。其次，飽和脂肪容易導致血管阻塞，因此要特別注意動物性油脂（肥肉）、炸物、麵包和糕餅類食物。最後，高鈉飲食容易導致高血壓，對心臟與血管而言負擔相當大。