勤業眾信聯合會計師事務所發布《亞洲的元宇宙–加速經濟影響的策略》報告 ，探討元宇宙對台灣、香港、印度、印尼、日本、中國大陸、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南12個亞洲經濟體的影響。勤業眾信報告估計至2035年，元宇宙題材對亞洲GDP產生的影響，每年約在0.8到1.4兆美元間，佔亞洲整體GDP的1.3%到2.4%，不僅如此，台灣在元宇宙價值鏈中扮演關鍵角色，並具備強大的技術基礎。

勤業電信、媒體與娛樂產業負責人溫紹群資深執行副總經理提到，亞洲對元宇宙的認知度很高，早期的元宇宙平台已經被數百萬亞洲人使用，包括遊戲、社交、建立數位分身、參加音樂會和購買物品等。舉例而言，韓國應用軟體Zepeto在全球已擁有超過3億註冊用戶，然而，要為這些用戶提供身歷其境的虛擬世界還需要幾年的時間。在亞洲地區，發展元宇宙有得天獨厚的條件，包含亞洲地區擁有完整的原物料、電子及半導體等供應鏈，以及多達十億的手機遊戲用戶，是全球最大的手機玩家群；同時，亞洲擁有豐富的文化資產，也為用戶帶來更多樣的內容及體驗。

從亞洲各地進展來看，韓國已制定全面藍圖以培育其元宇宙產業；在監管方面，新加坡、香港、印度和其他地區，正在創造積極的商業環境並建立明確的管理機制，以確保企業和消費者等能夠安全地參與元宇宙。而印尼、泰國和越南則正在以中小企業為核心，開拓新的商業模式，並透過 Web 3和區塊鏈技術進行創新。隨著在科技與人才發展上的投資，可預見亞洲將成為元宇宙發展的關鍵地區。

勤業財務顧問服務副總陳柏諭指出，台灣在元宇宙的價值鏈當中扮演著重要的關鍵角色，全球六成以上半導體在台灣代工廠進行生產製造；其中，先進半導體生產比重更高達92%。台灣在硬體製造上的優勢，使其在元宇宙的元件開發與採購上，皆處於領先地位。在這一波元宇宙浪潮中，台灣的科技大廠，如鴻海(2317)、華碩(2357)、台積電(2330)與宏達電(2498)等紛紛瞄準元宇宙之商機，投入相關的設備開發。在全球科技巨擘合作上，蘋果與台積電攜手，開發AR/VR應用所不可或缺之先進製成顯示器。此外，Meta亦選擇在台灣建立第一個亞洲擴展實境(XR)研究中心，皆證明台灣擁有強大的技術基礎。

勤業眾信報告也預估，台灣的元宇宙潛在經濟影響，至2035年將達170~320億美元/年。隨著產業元宇宙的興起，數位雙生技術(Digital Twins)的應用與建置，預期有更全面的開展，智慧城市、工業製造、生技研發等將會是亮點領域，在台灣獨具優勢的科技產業生態鏈與軟硬體整合能力推波之下，政府的下一步是思考如何建置配套法制措施及產業政策，把台灣推向元宇宙領頭羊。