喜迎聖誕節慶商機，圓山大飯店推出聖誕期間限定的餐飲、住房專案，有圓山牛排館特製法式羊排與美國頂級老饕牛排聖誕套餐、松鶴廳聖誕節專屬爐烤火雞吃到飽。各項專案自12月3日起至12月30日，在圓山大飯店熱鬧登場，傳遞平安溫馨的過節氛圍。

台北圓山牛排館聖誕節推出「精選美國頂級老饕牛排」以及「溫烤香料法式小羊排」套餐，主廚吳仁豪設計多道經典法料結合節慶風味，讓當日現烤出爐的手工小圓法麵包、裸麥麵包搭配口感如鹹派的魚子醬蟹肉派拌蔬菜料，作為邀請賓客踏上豐盛饗宴的起始。接續又以臺灣在地櫻桃鴨與小農無花果為題，透過法式手法烹調，搭配口感綿密，精燉至少90分鐘的法式龍蝦湯，在經典奶油松露雞肉餃襯青豆泥之後的主餐則提供「溫烤香料法式小羊排搭配迷迭香濃肉汁」與「精選美國頂級老饕牛排搭配海鹽芥末」兩款任君挑選。

圓山飯店松鶴百匯自助餐廳也趁歲末年終搶占賓客味蕾，熱烈推出聖誕獨家的「爐烤香料火雞」，在12月24日、12月25日兩天的午餐與晚餐時段，現場提供香噴噴、熱騰騰的肥美火雞肉片，歡迎鍾情美食又喜愛享受聖誕氛圍的食客前去品嘗。12月24日、12月25日兩天松鶴廳限定聖誕火雞餐加碼不加價，午餐時段每位成人1,280元+10%，晚餐時段每位成人1,480元+10%。

圓山大飯店12月3日起至12月30日推出「聖誕繽紛享樂住房專案」，每日限量釋出五間原價13,200元「高級客房」，折扣後每晚僅需4,899元起，平均每人不到2,500元即可入住古典寬敞房型，坐擁面景落地大窗，再隨方案附贈翌日松鶴廳早餐兩客。除此之外，飯店為傳遞愉快的節慶氛圍，今年加碼宣布所有選擇「聖誕繽紛享樂住房專案」的貴賓，皆可獲得一份由圓山主廚親備的客房驚喜，以聖誕襪內裝手工特製薑餅與拐杖糖，讓每位貴賓都能品嘗祝福心意，享有私密的節慶時光。