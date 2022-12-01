新生代「台劇女神」吳婉君，以《炮仔聲》Coco吳家雯一角圈粉無數，私下熱愛戶外運動的她，近來在粉專貼出登山時的美照，她透露美好畫面的背後無比艱辛，因此選擇留下照片慢慢分享，貼文一曝光後，4千位粉絲點讚朝聖，高呼「太美了～真想揹妳衝山頭！」

吳婉君今(1日)在臉書PO出登山照，可看到她穿著黑色運動背心和長褲，一對傲人深溝就要呼之欲出，中空露出的小蠻腰也無比性感，而在她身後則扛著登山包並拄著拐杖。貼文中，她說想用美照迎接12月，並指將慢慢釋出美照：「這些看起來美好的畫面背後艱辛真不是蓋的，所以爬山一次，留下很多照片慢慢分享也是合情合理」。

此外，吳婉君也透露，照片是在苗栗虎山拍的，有粉絲就好奇問：「今天很冷，妳穿這麽美會不會太少啊」，吳婉君連忙解釋：「這是之前的照片不是今天」，接著有人追問：「有沒有看到石虎？」，吳婉君則給出否定答覆，另外，還有眼尖粉絲特別提及，1張面無笑容且眼神放空的照片，吳婉君即幽默說：「第三張完全呆滯了」，大方承認拍出NG照。

然而，大部分網友並不在意這些小細節，把焦點全放在吳婉君的好身材，留言寫下：「魔鬼美女婉君欸，這次真犯規餒」、「就選一張最棒作品」、「婉君妹蛻變成了⋯漂亮又辣」、「又看見妳美麗的笑容，好一個力與美的結合」、「太美了～真想揹你攻山頭」，掀起一陣討論。