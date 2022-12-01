日前以《The ReVe Festival 2022 – Birthday》回歸的Red Velvet，新歌發行後攻占44國iTunes專輯排行榜冠軍，興奮的成員近期也經常更新社群與粉絲互動，日前成員Joy便身穿貼身針織洋裝，搭配最新TOD’S X 8 MONCLER PALM ANGELS 聯名系列中的雪靴，於耶誕樹旁拍照，充滿濃厚的耶誕氣息，而她腳上保暖又時尚的靴款，將原先修長的腳步線條修飾地更加纖細，讓粉絲在留言區裡紛紛喊道「節慶妖精登場！」、「姊姊太美了！」。
身為Tod’s 南韓品牌大使的Joy此次演繹的為品牌經典W.G靴款，Palm Angels for Moncler Genius 全新演繹得聯乘系列，此合作的靈感源自美式運動風格，品牌保留W.G靴款最具辨識度的厚底造型，在加入山系運動服的元素，使其擁有登山靴機能的同時也具備雪靴細節，米白色系的鞋身搭配泡泡襪，少女的可愛感便輕易地被塑造出來。至於品牌另一經典，Gommino 豆豆鞋則從原先的意式風情，增添美式氛圍，運用火焰、對比色系柔和流行元素與品牌強調的意式氛圍。
今年冬季不少品牌皆有推出十分可愛、時髦的靴款，例如正在慶祝Baguette包款25週年的FENDI，本季將Baguette貫穿於全系列包含服飾、配件、靴款等設計當中，日前身為南韓品牌大使的金多美出席首爾的品牌活動時，也不忘示範最新高筒靴款的穿搭，櫻花粉的粉嫩顏色搭配靴身上的小巧Baguette包，讓她在接受媒體訪問時大讚「超級可愛」。
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