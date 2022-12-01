民進黨在九合一大選慘敗，其中特別值得關注的是，前衛福部長陳時中參選北市長的媒體聲量位居全國最高，最後依舊敗北。學者認為，由於媒體有著各自政治立場偏好，因此在選舉新聞表現上，難免具有一定程度的偏頗，且在報導上似乎也多隨著執政黨的調性起舞。不過就本次選舉結果來看，選民與觀眾也未必會因此被說服。

「2022年電視選舉新聞學者觀測聯盟」今(1)日舉辦記者會，公布選前7周監看12台有線與無線電視台的選戰新聞監看結果，發現陳時中5度蟬聯「電視聲量王」的寶座，但他也是在監測期間，在所有候選人當中唯一落選的聲量王。學者普遍認同其個人形象擋不住高負評的進一步檢驗。而在陳時中之後，報導與聲量位列全國第2名的則是當選新竹市長的民眾黨立委高虹安。

依照學者觀測聯盟的統計數據顯示，在本次大選當中，最受各家電視台關注的政黨為民進黨，第2名為國民黨，第3名為「泛民眾黨」。即便民進黨敗選，但外界仍質疑媒體報導量與立場上，是否有所偏頗，過度向執政黨傾斜？

中山大學政治所教授廖達琪表示，民進黨具有執政優勢，所受的關注最多，即便各界都同意陳時中在選戰當中的「人設崩壞」，但媒體幾乎隨著執政黨的調性起舞，都在監督在野黨。而立場偏藍的媒體，對於民眾黨相關新聞的呈現也是偏向負面，幾乎全力攻打高虹安，才會出現這兩人位居高聲量的情況。

文化大學廣告系主任鈕則勳分析，在這次的選戰過程中，媒體表現有一定程度的偏頗，在報導上似乎也多跟著民進黨的攻擊步調走，但選民或觀眾未必就會被媒體的報導所說服。

鈕則勳說，像是高虹安一直被民進黨攻擊，負面新聞拉高，但這負面新聞是競爭對手發動，同時讓民眾有覺得是競爭對手攻擊超過比例原則，這種情況反而會引發對「受害者症候群」，對該候選人則有利。

至於陳時中的負面新聞量太高，鈕則勳提到，特別是個人或團隊自爆而導致負面新聞時，民進黨就算進行議題設定，也無法降低陳時中的仇恨值，所以落選原因非常明顯。

鈕則勳並指出，就算電視新聞可能會被民進黨的議題設定及攻擊軸缐主導，但選民還會去看網路及社群媒體資訊來作綜合判斷。另外，選民也有自主判斷力，特別是這次選舉結果，綠軍連基本盤都催不出來，電視新聞對選民觀眾的影響，已然下降。