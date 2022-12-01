繼10位美食部落客及高雄出身的5位女神分享個人私房的75道大港美味餐盤後，「高雄日嚐366」這一波特別力邀6位高雄在地名廚：承Sho料理長藤本詳一、法餐南霸天簡天才、未來料理家Michael Lee、漢來美食中餐品牌長羅嶸、Marc L³主廚廖偉廷及仙香飲食店主廚陳勇孝，以及4位美食專家Taster美食加創辦人高琹雯Liz、香料女王陳愛玲、美食旅遊作家郭銘哲、旅行長工頭堅，以極致專業的品味，共推50道高雄美味，絕對是旅客來高雄觀光旅遊必吃清單。

「高雄日嚐366」力邀6位高雄在地名廚以及4位美食專家，共推50道高雄美味(高雄市觀光局提供)

「高雄日嚐366」力邀6位高雄在地名廚以及4位美食專家，共推50道高雄美味(高雄市觀光局提供)

觀光局局長周玲妏表示，探索及品嘗各種料理的美味是一門學問，主廚在當中更是扮演著關鍵角色，透過對食材的細膩掌握，像魔術師做出許多迷人料理，讓顧客沉浸於各種絕妙好滋味！「高雄日嚐366」活動從起跑至今，終於完成嚴選每日一道高雄美食的大工程，證明高雄多元美味令人驕傲，本次邀請知名主廚及美食專家聯手推薦的50道私房港都佳餚，絕對是精華之作，想要成為吃遍高雄的專家級吃貨，跟著美食專家精準的品味準沒錯，還可以po出令人羨慕的美食動態，分享更多親朋好友。

觀光局進一步說明，「高雄日嚐366」活動公布第三波由知名主廚及美食專家推薦的在地美食，甫摘下《2022米其林指南》一星的承Sho料理長藤本詳一，平日喜愛探訪在地小吃並將其化為料理靈感，這次推薦老店「北港蔡三代筒仔米糕」的「筒仔米糕」，這份榮登2022米其林必比登的米糕，口感偏軟，搭配肉燥、肉條以及神來一筆的嫩薑，堪稱經典的台灣美味！而致力於高雄餐飲與國際接軌的法餐名廚簡天才師傅，推薦超人氣傳統早餐店「興隆居」手工現做的「招牌湯包」，鮮甜絞肉搭配爽脆高麗菜，一口咬下肉汁四溢，讓常常與國外頂尖主廚切磋的法餐名廚也著迷於這傳統美味！未來料理人Michael Lee則推薦位於左營大路上的「文記左營上海蘿蔔酥餅」，層層酥薄的餅皮交織爽口蘿蔔絲內餡呈現出的層次感，讓未來料理人真心推薦這間30年老字號眷村美食！另外，漢來美食行政主廚羅嶸，不藏私向大家推薦「阿德虱目魚專賣店」必點的「魚肚湯」，位於高雄車站附近的平價小吃，其「魚肚湯」甘甜滑嫩，享用後身心靈都感受到被療癒了。再來，Marc L³主廚廖偉廷誠心推薦台南旺海鮮料理餐廳的起家手路菜「乾炒鱔魚意麵」，以一流炒功帶出肉質爽脆鮮美的口感，成功榮登2022米其林指南。仙香飲食店的主廚陳勇孝，也拿出壓箱底口袋名單—甲仙老店「樂鳴食堂」的「薑香茶油雞」，在地深耕多年的店家用心挑選香氣濃郁的苦茶油搭配爆香薑片，完美鎖住土雞的原味與鮮嫩多汁。

另一方面，4位美食家也不遑多讓的端出私房菜單互別苗頭，首先，由鑽研高端美食界多年的「Taste美食加」創辦人高琹雯Liz，大力推薦Marc L³餐館帶有均勻薄脆表皮且味足肌彈的「紹興醉雞」，美味食物與自在氣氛令人充滿再訪的期待！而被稱為香料女王的陳愛玲則推薦在地70年老店，超人氣甜點「有福記麻糬」充滿濃郁香氣的「芝麻麻糬」，有福記老闆對古法製作的堅持，讓每顆麻糬皆充滿厚實且有嚼勁的幸福口感。以至情至性尋訪美食的美食作家郭銘哲，也接著公開自己的私房名單「阿忠虱目魚粗米粉」的「香煎魚脊骨」，一口咬下酥脆鹹香又唰嘴的魚脊骨，讓他一大早就想配著冰啤酒大快朵頤！最後，旅行長工頭堅大力推薦 「說菜人餐酒館」的「鮮蝦蝦醬麵」，完全吸附著手工製作蝦醬的義大利麵，再搭配鮮美的大蝦，是店內最夯的人氣必點美食！

看完以上專業級美食推薦的50道名單，是否已經飢腸轆轆、食指欲動？那就快來高雄來場美食之旅吧！即將完整公布的「高雄日嚐366」美食聖經已為您備妥每日好菜, 更多主廚與美食家推薦的特色餐點，從在地小食、懷舊古早味、特色甜點及異國料理等應有盡有，通通都在高雄日嚐366官網。