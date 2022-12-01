連鎖飯店集團寒舍(2739)今日應邀召開法說，集團表示，隨著邊境開放後國外商務散客回流，目前國內及國外旅客約占各半，年底前住房率已恢復至疫情前9成、房價恢復至8成水準。後續除持續深耕國旅市場，並將搶先布局海外團客市場，樂觀看待明年下半年觀光旅遊商機。

寒舍第三季合併營收8.96億元，季增70.77％、年增達近1.8倍，其中餐飲營收5.78億元，季增75.65％、年增達1.54倍，住房營收2.87億元，季增67.93％、年增達2.54倍。稅後虧損0.86億元，虧損幅度季減達71.3％、年減達64.61％，每股虧損0.94元，虧損已明顯收斂。

累計寒舍前三季合併營收22.32億元、年增達43.47％，稅後虧損3.8億元，但虧損幅度年減34.32％，每股虧損4.15元，其中，餐飲營收14.71億元、年增達33.41％，住房營收6.78億元、年增達71.71％，營運狀況已見好轉。

寒舍指出，7、8月暑期旺季搭配悠游國旅住房補助，帶動平日住房率提升，配合秋季線上旅展銷售、中秋月餅外賣業績營收挹注，以及各餐廳推出豐富促銷活動，成功吸引消費者回籠，使第三季住房及餐飲營收均明顯回升。

觀察前三季寒舍旗下據點住房概況，台北喜來登平均住房率40.45％、平均房價3044元，優於去年全年26.99％、3012元。寒舍艾美平均住房率51.3％、平均房價5293元，優於去年全年33.11％、5309元。礁溪寒沐平均住房率58.43％、平均房價7853元，優於去年全年46.74％、7290元。5月甫正式開幕營運的寒居酒店迄今平均住房率49.52％、平均房價3055元。

寒舍10月自結合併營收3.37億元，月增6.38％、年增達75.3％，站上今年高點。累計前10月合併營收25.69億元、年增達46.97％，已超越去年全年23.33億元，回升至疫情前的近3年同期高點。在餐飲需求高峰、年菜商機以及ITF旅展業績帶動下，力拚第四季獲利成長。

寒舍表示，隨著國內疫情趨穩，且10月13日起台灣邊境穩健開放，國外商務散客逐漸回流。目前國外與國內旅客比約占各半，集團旗下台北據點平均房價與住房率皆同步上揚，年底前住房率已恢復至疫情前9成水準、房價則已恢復至8成。

展望後市，寒舍審慎樂觀期盼國際客運航班陸續恢復，已鎖定歐美、東北亞的日本與韓國，以及新加坡與香港等國，提供促銷方案並持續規畫拜訪行程，搶先布局海外團客市場，同時持續推出多元促銷活動，持續深耕國旅市場，對明年下半年觀光旅遊商機樂觀看待。