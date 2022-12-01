能率創新(5392)強化車用事業群佈局，不排除明年再併購其他車用零組件廠，展望明年，儘管全球總經大環境不佳，能率創新表示，明年營運會比今年好，可望順利轉虧為盈。

能率創新今日舉辦線上法說會，能率創新有製造事業(汽車、電動工具機、3C、OA及家電)及通販事業(民生消費品、電子元件及運動用品等)兩大業務，其中製造事業佔比約72%，通販事業佔比約28%，能率集團近幾年將營運重心放在車用領域，目前車用零組件產品涵蓋電動滑門零件、動力方向盤(EP)零組件、後視鏡角度零件、電磁馬達線圈零件、電子手煞車(EPB)及繼電盒/連接盒(RB/JB)零件，儘管受到車用晶片缺貨影響，致使能率創新今年車用相關產品營收受到影響，不過能率創新強調，目前車用各Tier 1廠訂單及預估沒有改變，只是日系廠採用即時庫存制，造成營收認列影響。

能率創新表示，公司淡化3C之腳步因疫情更為加速，並全力衝刺車用事業群成長，也不排除再收購電動車相關公司，持續擴大車用事業版圖。

隨著近幾年公司營運版圖擴張，以及國際情勢影響，能率創新持續擴充東南亞工廠，進行各地生產基地之分散佈局，以因應終端客戶在地生產之需求。