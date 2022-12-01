彭博社周四報導，全球最大晶圓代工廠台積電（2330）斥資120億美元在亞利桑那州新建造的工廠於2024年啟用時將生產4奈米晶片，而非先前所規畫的5奈米晶片。據了解，這是應蘋果公司等美國客戶的強力要求而進行調整。

彭博社引述知情人士報導，台積電料將在下周二美國總統拜登和商務部長雷蒙多出席在鳳凰城舉行「上機」典禮時，宣布這項新計畫。

白宮周三宣布，拜登總統將於12月6日出席台積電在亞利桑那州新廠舉行的「首批機台到廠」（First tool-in） 典禮。

彭博報導指出，台積電此前宣布亞利桑那廠每月將生產2萬片晶圓，但實際產量可能更高。而隨著生產步上軌道，蘋果將取得該廠大約三分之一的產出。

消息人士亦透露，除了蘋果之外，包括超微（AMD）和輝達（Nvidia）等客戶也強力要求台積電在亞利桑那工廠生產更先進的晶片。據悉，蘋果執行長庫克、超微執行長蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳也料將出席這場上機典禮。

報導指出，台積電的客戶要求該公司在美國和台灣「同步」推出其最新的技術。

但先前台灣經濟部長王美花與台積電高層承諾，台積電最先進的技術「一定根留台灣」。在台灣，目前3奈米技術已經在南科試量產、新竹的2奈米廠已經整地，而政府也已為台積電的1奈米廠騰出龍科3期土地。

台積電拒絕對此消息發表評論，蘋果、超微和輝達尚未回應置評請求。

這座預計於2024年啟用的新廠原定將生產5奈米晶片，此前有消息指出，台積電計畫在亞利桑那州建造第2座工廠投入更先進的3奈米晶片生產。

上周台積電創辦人張忠謀證實，該公司計畫在亞利桑那州生產採用3奈米技術的晶片，但也表示這還不是最終定案。