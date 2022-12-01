選戰結束，各縣市政府佈局人事，傳出新北市副祕書長朱惕之將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任台北市祕書長，由於兩人都曾是國民黨主席朱立倫在桃園時期的愛將，也跟著一起到新北市府，親侯人士認為，朱惕之與桃園確實有淵源，但朱頗受侯友宜重用，是否放人還在未定之數，但也能成為侯縣市合作活棋。朱惕之未接電話不知其回應，賴淑華則說，她不知道這件事，感謝大家關心。

朱惕之曾任桃園縣政府工務局長、副秘書長，並跟著朱立倫到新北擔任新北市工務局長。

在侯友宜第一任市長期間，朱惕之擔任過工務局長，再升任副祕書長，除負責議會總聯絡，也在疫情期間擔任居家檢疫、疫調、醫院病房調度的重責大任，頗受侯友宜重用。

這次傳出桃園想要挖角，市府人員認為，朱有文官資格，加上與桃園有淵源，傳言不無可能，不過侯友宜是否願意放人，還要討論。

不過他也認為，朱惕之若能到桃園，也不失為侯友宜爭取更上一層樓的活棋。

賴淑華過去就是朱立倫在桃園縣府時期幕僚，也跟著到新北，加上她與蔣萬安輔選大將陳國君也曾是同事，才會有此消息傳出。