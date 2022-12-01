中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，其中以龍虎斑為大宗。農委會主委陳吉仲坦言，日本藏壽司公司昨日簽署的備忘錄中，明年採購的是龍膽石斑與青斑，而非受影響最大宗的龍虎斑。

我國貿易業者栗煬國際公司、供貨團體高雄市興達港區漁會及日本藏壽司公司（くら寿司株式会社）昨日在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本各家連鎖門市推出台灣石斑魚料理商品。

然而中國大陸暫停輸入的大宗是龍虎斑，但因日本擔憂在龍虎斑吃到藻毒，也就是「雪卡毒素」，因此並未開放台灣龍虎斑輸入，近期農委會在日本推廣的是原本就能銷日的龍膽和青斑。

農委會今(1)日舉辦「石斑魚產銷執行情形」說明記者會，媒體問到，藏壽司要採購的非龍虎斑，這次的推廣是否和中國大陸市場的轉移其實並無關係？

陳吉仲表示，外銷的龍虎班佔了7成，去日本的只有青斑和龍膽，龍虎斑目前正在和日本在防檢疫上爭取能夠輸入，這次和藏壽司簽署備忘錄的確實不是龍虎斑，但還是有3成的石斑可以進到日本市場。

陳吉仲說，我們的目標是擴大既有市場和打開新興市場，現在鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、石斑、白帶魚、柑橘類等都無法再到對岸市場，為了降低對單一市場的依賴，有很多配套措施必須要做，例如生產管理、生產要求等，用藥也要配合進口國的規定，到最後輸出的獎勵措施會持續進行，透過這些方法也降低當農漁產品遭片面暫停後對農民的影響。