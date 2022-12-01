蔡英文總統今出席「第六屆台灣醫療科技展開幕式」時指出，面對全球後疫情復甦及供應鏈快速重組，目標很明確，就是要加速醫療產業的跨領域整合，持續擴大臺灣健康產業的優勢。

她表示，期盼產官學界共同努力，讓臺灣的生醫產業為人民創造更多福祉、為市場帶來更多商機，也持續在國際上大放異彩。

總統致詞時指出，在新世代健康產業的發展上，這個展覽是政府和民間合作的重要平台，也向國內外展現臺灣在醫療、生技，以及數位科技等跨領域的合作成果。

總統提到，過去幾年來，全球受到疫情的衝擊，但政府協助產業發展及全球布局的腳步沒有停下來。為了強化生醫產業的競爭力，去年政府提出了「臺灣精準健康戰略產業發展方案」。

她說，透過跨部會、跨領域的合作，開發個人化的精準健康服務，讓民眾從預防、診斷到治療，能夠有完善的照護，打造屬於臺灣的精準健康品牌。

總統說，近年臺美也簽署科技協議，其中一項就是在生醫科技領域加強合作，並且結合資通訊技術來推動精準醫療。此外，臺灣和新南向國家，在醫療公衛領域也有很密切的交流。

她說，最近衛福部已經預告將鬆綁規定，讓臺灣的醫院能夠有更多空間、更便捷地在東南亞地區設立海外醫院，持續擴展臺灣醫療的影響力。

總統強調，現在面對全球疫後復甦，以及供應鏈快速重組，政府的目標很明確，就是要加速醫療產業的跨領域整合，持續擴大臺灣健康產業的優勢。

總統說，要達到這個目標很不容易。需要產官學界大家一起努力，讓臺灣的生醫產業能夠為人民創造更多福祉、為市場帶來更多商機，也持續在國際上大放異彩。