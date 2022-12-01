王鴻薇稱「不怕吳怡農」 他今登記參選笑回：我沒那麼可怕

國民黨籍立委蔣萬安辭職參選台北市長，出缺的第3選區立委將於明年1月補選。由民進黨徵召的壯闊台灣協會聯盟理事長吳怡農今下午4時前往北市選委會登記參選，表示將秉持兩個承諾：乾淨的選舉、正面的選舉，不掛看板，不會人身攻擊抹黑，而談及國民黨議員王鴻薇稱「不怕吳怡農」，吳怡農則幽默笑稱「吳怡農沒有那麼可怕。」

吳怡農今由助理陪同登記，會後受訪表示，希望可以帶動步一樣的選舉文化，除不掛廣告招牌、插旗外，也會強調政見，只談政見、不做人身攻擊、不抹黑，希望大家能夠看到的是場正向的良性的政治競爭。

另吳怡農表示，大家知道我們這次補選只有五週短短的時間，那該做的都還是要做，時間基本上都被壓縮，除了基本拜會、拜票外，更希望的是選民看到過去幾年所做的努力，也希望選民可以肯定自己儘管沒有贏得公職的職位，但是在民間還是努力推動國防工作。

而國民黨立委補選呼聲很高的王鴻薇今上午接受專訪表示，自己真的不怕吳怡農，甚至已推演過怎麼攻擊吳怡農，對此吳笑稱，「吳怡農沒有那麼可怕」，不管對手是誰，最大挑戰是在短短五週內爭取到市民朋友的信任、支持，這是我們努力的方向。