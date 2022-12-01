一輛白色休旅車亂停在某停車場的走道，車尾甚至占用出口車道，管理員一怒之下在車身貼上「自私鬼不要把車停在車道」，還把交通錐放在引擎蓋上，其他網友見狀笑說「獨角獸現蹤」、「那是聖誕帽啦！好應景啊」，多數網友大力讚揚管理員作法，也有人說若不慎刮傷車身或毀損，恐需負法律責任。

有網友在臉書「爆料公社」分享照片，一輛白色休旅車因停在地下停車場的「走道」上，遭停車場管理員一怒之下在車身貼上許多紙張，上頭寫著「自私鬼不要把車停在車道」，引擎蓋上還放著一支交通錐；照片中該車的車尾已擋住部分出口道路，原PO見狀拍下照片，笑說「幽默的爆氣停車場管理員」。

一輛白色休旅車亂停在某停車場的走道上，車尾甚至占用出口車道，管理員一怒之下在車身貼上「自私鬼不要把車停在車道」，還把交通錐放在引擎蓋上。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友留言「那是聖誕帽啦！好應景啊」、「鬼都長角了」、「讚翻管理員」、「搞不好到時候說三角錐毀損到他的車體，還要求償，不要懷疑，這些人就是這麼的沒有下限」、「可能誤會他了，他車子開的那裡，突然壞了」、「三角錐這樣放會掉！所以要記得插一支鐵條在上面，這樣才不會滑下來」、「停這樣也是需要勇氣，都不怕被撞」、「買那種黃色塑膠條，把車圍起來，製造某種現場」。

先前也有名特斯拉車主日前發現某停車場的「電動車位」遭賓士油車占用，不滿之下找來8支三角錐掛上標語「此為電動車充電車位」，放在賓士周圍和車頂上，對方車主回來後超傻眼，還將三角錐移到隔壁的特斯拉前方，停車場影像曝光，網友紛紛喊「我就問賓士車主爽不爽，再亂停囉」、「看了好舒壓」。