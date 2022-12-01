疫後旅遊市場逐步復甦，隨著歲末將至，中華航空與旅客一同迎接充滿聖誕氣息的12月，即日起連續4天，在台北市信義區香堤大道廣場「2022歐洲聖誕市集」設置聖誕主題屋，華航網站同步祭出快閃優惠，購買歐洲任一航點機票，輸入折扣碼即可享有1225元的折扣；購買聖誕樂透票券，有機會將華航歐洲經濟艙來回機票及其他精美獎品帶回家。

華航推出歐洲航點4天快閃促銷，只要在官網購買12月1日至2023年3月30日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」，就可享有1225元的聖誕專屬折扣，2023年3月26日起復飛的羅馬首班機也適用。

由台灣法國人協會主辦的「2022歐洲聖誕市集」，12月1日至4日在信義區香堤大道登場，華航也設計聖誕主題屋，設有登機門迎接旅客，左側以360度的環景裝置標示歐洲5大黃金直飛航點，右側有華航2023年最新桌曆的倫敦篇、聖誕樹和聖誕裝飾，還有聖誕老人可以一同合影，讓旅客感受濃濃聖誕氛圍。

華航歐洲航網完整，以新世代客機777及A350飛航法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納等航點，法蘭克福每日1班，阿姆斯特丹及倫敦皆為1周4班，維也納則提供1周3班的服務；另搭配綿密的歐洲鐵路，分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。

2023年3月華航將復飛每周3班的羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程。羅馬復飛後，歐洲航點恢復疫情前的黃金五角布局，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周24班，以滿足旅客需求。