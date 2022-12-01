六都公布今年11月份買賣移轉數，六都跟去年同期相比跌勢明顯，六都總計18,423棟，年減29.0%，雖然跟前一個月相比交易回檔，但跟去年同期相比降幅大，高雄深跌42.6%，新北市年減幅也高達40.4%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年為房市高點，尤其去年底交易量龐大，因此對比今年降幅顯著，尤其今年11月九合一大選，選前買氣必然下降，話題退燒區的減勢最為明顯。

六都11月份買賣移轉棟數跟前一個月相比多數成長，但與去年11月比較減少許多，台北市1,999棟、月增3.8%、年減26.3%，新北市4,238棟、月增10.0%、年減40.4%，桃園市3,724棟、月增21.5%、年減15.9%，台中市4,144棟、月增1.8%、年減13.0%，台南市1,610棟、月減0.7%、年減27.7%，高雄市2,708棟、月增5.7%、年減42.6%。

郎美囡表示，11月除了央行升息後的買方猶豫期拉長，民眾的關注度也聚焦於選情，跟去年同期的高基期相比必然下降，如新北市去年11月7,113棟是2014年以來同期新高，今年在資金減少、買氣衰減的情況下，成交量自然不比去年，而年減幅最大的高雄市，今年買氣隨著半導體產業下滑，欠缺有力話題讓買方追逐，交易量下降明顯，橋頭區年減幅高達60.3%，可見議題失效又無資金動能支撐，成交趨向冷清；桃園市跟前一個月相比還有21.5%的成長，主要交屋有支撐，其中，中壢區在11月就有破千棟的移轉量。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，全球經濟陷衰退危機，買方對於未來抱持觀望態度，但新案持續創高開價，建商期待遞延買盤，雖市場有零星小建案主動降開價，並沒有降價拋售潮，賣方認為通膨壓力下，不動產價值可期，不輕易讓利，買賣雙方缺乏共識，故短期榮景難復見。